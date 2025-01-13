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Легковушка загорелась после ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе, есть пострадавшие
На трассе возле села Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По их словам, на автодороге столкнулись две легковушки марки Opel. В результате столкновения одна иномарка загорелась.
Предварительно, пострадали три человека. Сейчас на месте работают медики скорой помощи.
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