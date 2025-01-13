Легковушка загорелась после ДТП на трассе в Верхнеуслонском районе, есть пострадавшие

На трассе возле села Лесные Моркваши в Верхнеуслонском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По их словам, на автодороге столкнулись две легковушки марки Opel. В результате столкновения одна иномарка загорелась.

Предварительно, пострадали три человека. Сейчас на месте работают медики скорой помощи.