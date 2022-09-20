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Ру Тат
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Происшествия
20 сентября 2022  09:15
Полина Шевчук

Легковушка вылетела в кювет в Татарстане, пассажир погиб, а водитель сбежал с места ДТП

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Легковушка вылетела в кювет в Татарстане, пассажир погиб, а водитель сбежал с места ДТП
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня около четырех утра в Альметьевском районе республики вблизи поселка Кителга.
Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев трагедии, легковушка «Лада» на скорости вылетела с трассы в кювет, где перевернулась.

 

Фото: © очевидцы

По словам свидетелей ДТП, водитель автомобиля с места аварии ушел.

 

Фото: © очевидцы

«Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. На вид ему около 30-40 лет», - рассказали очевидцы.
 

 

Фото: © очевидцы

 

#смертельное дтп #погиб в дтп
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