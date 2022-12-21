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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2022  09:56
Павел Климчак

Легковушка вылетела с трассы после ДТП на встречке в РТ, один из водителей погиб

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Авария произошла сегодня утром на 30-м километре трассы Алексеевск – Билярск в Алексеевском районе республики. Предварительно, «Лада Калина» на большой скорости выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой Ларгус».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В результате случившегося на месте скончалась женщина за рулем «Калины». Обстоятельства аварии выясняются, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть осторожнее и соблюдать ПДД.

#ДТП
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