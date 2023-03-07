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Легковушка вылетела с трассы и завалилась на бок в РТ, женщина-водитель в больнице
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фото: очевидцы
ДТП произошло накануне около двух часов дня на автодороге Большие Кайбицы – Малое Подберезье в Кайбицком районе республики.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, женщина-водитель за рулем «Лады» не справилась с управлением, машину выкинуло с трассы в кювет, где она завалилась на бок.
«Самостоятельно автоледи выбраться из авто не смогла. ей помогли проезжающие мимо водители. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу», – пояснили очевидцы ДТП.
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