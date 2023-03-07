Легковушка вылетела с трассы и завалилась на бок в РТ, женщина-водитель в больнице

фото: очевидцы

ДТП произошло накануне около двух часов дня на автодороге Большие Кайбицы – Малое Подберезье в Кайбицком районе республики.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, женщина-водитель за рулем «Лады» не справилась с управлением, машину выкинуло с трассы в кювет, где она завалилась на бок.

Фото: © очевидцы

«Самостоятельно автоледи выбраться из авто не смогла. ей помогли проезжающие мимо водители. Пострадавшую с травмой головы доставили в больницу», – пояснили очевидцы ДТП.