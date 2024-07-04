Легковушка вылетела с дороги и легла на крышу в Кукморском районе, водитель погиб

В Кукморском районе Chevrolet Klan вылетел с дороги, упал на крышу, которая полностью смялась под весом машины. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

С их слов, трагедия произошла накануне в районе девяти вечера возле деревни Люга. На место оперативно прибыли медики скорой помощи. К сожалению, водитель легковушки оказался мертв.