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Легковушка вылетела с дороги и легла на крышу в Кукморском районе, водитель погиб
В Кукморском районе Chevrolet Klan вылетел с дороги, упал на крышу, которая полностью смялась под весом машины. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
С их слов, трагедия произошла накануне в районе девяти вечера возле деревни Люга. На место оперативно прибыли медики скорой помощи. К сожалению, водитель легковушки оказался мертв.
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