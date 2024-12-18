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Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик в РТ, женщина-водитель скончалась
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Фото: ГАИ РТ
В Елабужском районе Татарстана женщина за рулем автомобиля CHERY на большой скорости выехала на встречную полосу и влетела в грузовик.
В результате ДТП водитель легковушки скончалась на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.
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