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Происшествия 18 декабря 2024 18:32

Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик в РТ, женщина-водитель скончалась

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Легковушка вылетела на встречку и врезалась в грузовик в РТ, женщина-водитель скончалась
Фото: ГАИ РТ

В Елабужском районе Татарстана женщина за рулем автомобиля CHERY на большой скорости выехала на встречную полосу и влетела в грузовик.

В результате ДТП водитель легковушки скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

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