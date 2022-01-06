Легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус на трассе в РТ, трое пострадали

Рейсовый автобус Азнакаево – Казань и легковушка KIA столкнулись на трассе Казань – Оренбург в Нижнекамском районе сегодня около десяти вечера.



Фото: © очевидцы



Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, водитель иномарки пошел на обгон снегоуборочной машины, однако не справился с управлением и врезался в автобус.

Фото: © очевидцы

По данным агентства, в момент аварии в автобусе находились порядка 15 человек. Пострадал один из пассажиров, а также водитель и пассажир легковушки.

Фото: © очевидцы

«Всех пострадавших забрали в Чистопольскую ЦРБ, а автобус, как рассказали на месте, должны отвезти в Азнакаево», - пояснили свидетели ДТП.