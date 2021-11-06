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Происшествия
6 ноября 2021  09:02
Полина Шевчук

Легковушка влетела в припаркованный на обочине прицеп в РТ, двое пострадали

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Легковушка влетела в припаркованный на обочине прицеп в РТ, двое пострадали

Серьезное ДТП произошло сегодня около пяти часов утра в Арском районе республики у населенного пункта Новый Ашит.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно агентству со слов свидетелей аварии, водитель «Жигулей» 7-й модели на скорости врезался в припаркованный на обочине прицеп от трактора.

 

Фото: © очевидцы 

«Водитель и пассажир оказались зажаты в салоне машины. Пришлось вызывать спасателей, чтобы их вытащить. Пострадавших достали из авто и передали медикам», - уточнили свидетели ДТП.

#дтп татарстан #зажало в салоне авто
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