Легковушка влетела в припаркованный на обочине прицеп в РТ, двое пострадали

Серьезное ДТП произошло сегодня около пяти часов утра в Арском районе республики у населенного пункта Новый Ашит.

Фото: © очевидцы

Как стало известно агентству со слов свидетелей аварии, водитель «Жигулей» 7-й модели на скорости врезался в припаркованный на обочине прицеп от трактора.

Фото: © очевидцы

«Водитель и пассажир оказались зажаты в салоне машины. Пришлось вызывать спасателей, чтобы их вытащить. Пострадавших достали из авто и передали медикам», - уточнили свидетели ДТП.