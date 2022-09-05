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Ру Тат
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Происшествия
5 сентября 2022  13:39
Полина Шевчук

Легковушка влетела в опору моста в Челнах и перевернулась, два человека в больнице

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Серьезное ДТП произошло сегодня около полудня на проспекте Хасана Туфана в Челнах.

По предварительной информации, легковушка «Лада» на большой скорости вылетела с дороги и врезалась в опору моста, после чего завалилась на бок. От мощного удара автомобиль превратился в груду металла.

 

Фото: © 

«В результате ДТП пострадали 19-летние водитель и пассажир автомобиля. на месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили «Татар-информу» в ГИБДД Челнов.
 

 

#дтп челны #авария с пострадавшими
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