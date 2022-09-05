Легковушка влетела в опору моста в Челнах и перевернулась, два человека в больнице
Серьезное ДТП произошло сегодня около полудня на проспекте Хасана Туфана в Челнах.
По предварительной информации, легковушка «Лада» на большой скорости вылетела с дороги и врезалась в опору моста, после чего завалилась на бок. От мощного удара автомобиль превратился в груду металла.
«В результате ДТП пострадали 19-летние водитель и пассажир автомобиля. на месте работают автоинспекторы, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сообщили «Татар-информу» в ГИБДД Челнов.