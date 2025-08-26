Легковушка влетела в «ГАЗель» на трассе в Татарстане, пассажирка погибла

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Накануне в Сабинском районе Татарстана 63-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Ларгус», пытаясь обогнать автомобиль «Лада Гранта», влетел в «ГАЗель», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

Водитель пошел на обгон в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен». После столкновения автомобили «Лада Ларгус» и «ГАЗель» загорелись.

В результате ДТП 58-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте. Оба водителя получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.