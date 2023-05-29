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Легковушка влетела в эстакаду в Нижнекамске, пассажир впал в кому
В Нижнекамске водитель «приоры» с удмуртскими номерами не справился с управлением и столкнулся с эстакадой, пассажир находится в коме. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижнекамска.
Авария произошла сегодня утром на 1-м км автодороги Соболеково. Водитель автомобиля «Лада приора» на высокой скорости не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и врезалась в эстакаду.
В результате аварии 26-летний водитель получил перелом бедра, сотрясение. Его госпитализировали в НЦРМБ.
Пассажир, который находился рядом, с травмой головы находится в коме.
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