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Ру Тат
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5 мая 2021  10:06
Павел Климчак

Легковушка влетела под колеса «КАМАЗа» под Челнами, грузовик перевернулся на крышу

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Ночью на дороге Набережные Челны - Сарманово столкнулись легковушка и грузовик, об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

От сильного удара легковушке снесло переднюю часть корпуса, а «КАМАЗ» перевернулся на крышу. Весь груз оказался на земле.

Выяснилось, что виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не уступил грузовику на главной дороге.

«Водитель легкового автомобиля на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с «КАМАЗом»», - сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

В результате ДТП пострадала женщина за рулем легковушки, ее с травмами живота и груди госпитализировали в челнинскую БСМП.

Фото: Валентин Кулагин.

ДТП ДТП с пострадавшими перевернулся грузовик
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