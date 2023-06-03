Легковушка в Татарстане столкнулась с самосвалом, ее выкинуло с трассы, водитель погиб

В Татарстане произошла смертельная авария с самосвалом, сообщили «Татар-Информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

На трассе Казань - Ульяновск в Верхнеуслонском районе легковая иномарка столкнулась с грузовиком.

Фото: © «Татар-информ»

От удара легковушка вылетела с дороги, а грузовой автомобиль опрокинулся на бок.

Фото: © «Татар-информ»

Водитель легкового авто скончался от полученных травм