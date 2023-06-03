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Легковушка в Татарстане столкнулась с самосвалом, ее выкинуло с трассы, водитель погиб
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В Татарстане произошла смертельная авария с самосвалом, сообщили «Татар-Информу» очевидцы аварии.
На трассе Казань - Ульяновск в Верхнеуслонском районе легковая иномарка столкнулась с грузовиком.
От удара легковушка вылетела с дороги, а грузовой автомобиль опрокинулся на бок.
Водитель легкового авто скончался от полученных травм
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