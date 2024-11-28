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Происшествия 28 ноября 2024 18:00

Легковушка столкнулась с трактором в Татарстане, пассажир получил тяжелые травмы

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Легковушка столкнулась с трактором в Татарстане, пассажир получил тяжелые травмы

В Нижнекамском районе РТ легковушка Reno Logan столкнулась с трактором.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло в селе Большое Афанасово, на улице Магистральная.

В легковушке находились два человека. Пассажира зажало в автомобиле, проезжавшие мимо очевидцы вытащили мужчину до приезда спасателей.

По словам очевидцев, пассажира увезли на скорой без сознания.

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