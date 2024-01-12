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Легковушка столкнулась с двумя фурами на трассе в РТ, водитель в больнице
Накануне в районе полудня в Высокогорском районе РТ на 41-м км дороги Казань- Малмыж произошло ДТП с участием трех авто. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, Toyota Corolla столкнулась с двумя большегрузами Scania. От удара иномарка вылетела с дороги, а водитель-женщина оказалась зажата в салоне. Другие автомобилисты помогли вытащить пострадавшую.
На месте работали медики скорой помощи. Со слов очевидцев, водитель легковушки получила травмы.
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