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Ру Тат
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Происшествия
23 октября 2022  10:58
Павел Климчак

Легковушку смяло после того, как она вылетела с трассы в РТ, водитель и пассажир погибли

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Авария произошла сегодня утром в Черемшанском районе республики, около поселка Нагай. Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, легковушка вылетела с трассы и несколько раз перевернулась.

Фото: очевидцы

В результате инцидента автомобиль получил серьезные повреждения всего корпуса – машину буквально смяло в половину ее размера.

Фото: очевидцы

В салоне авто было два человека – водитель и пассажир. Они оба скончались в результате ДТП.

Фото: очевидцы

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, авария произошла на 17-м километре трассы Лениногорск – Андреевка, водитель Volkswagen не вписался в поворот и вылетел с дороги в кювет. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают более точные подробности аварии.

#ДТП
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