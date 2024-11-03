Легковушка съехала с трассы и легла на крышу в РТ, водитель и пассажир в больнице

Недалеко от деревни Белоус в Тукаевском районе РТ автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Вероятно, женщина-водитель «Лада Веста» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате легковушка «легла» на крышу. К счастью, все остались живы. Со слов очевидцев, водитель и пассажир автомобиля получили травмы, на месте работали медики скорой помощи.