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Легковушка съехала с трассы и легла на крышу в РТ, водитель и пассажир в больнице
Недалеко от деревни Белоус в Тукаевском районе РТ автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Вероятно, женщина-водитель «Лада Веста» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате легковушка «легла» на крышу. К счастью, все остались живы. Со слов очевидцев, водитель и пассажир автомобиля получили травмы, на месте работали медики скорой помощи.
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