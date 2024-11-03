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Происшествия 3 ноября 2024 13:35

Легковушка съехала с трассы и легла на крышу в РТ, водитель и пассажир в больнице

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Недалеко от деревни Белоус в Тукаевском районе РТ автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Вероятно, женщина-водитель «Лада Веста» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате легковушка «легла» на крышу. К счастью, все остались живы. Со слов очевидцев, водитель и пассажир автомобиля получили травмы, на месте работали медики скорой помощи.

#ДТП
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