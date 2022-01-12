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Ру Тат
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Происшествия
12 января 2022  09:32
Павел Климчак

Легковушка сбила 5-летнего ребенка в Казани в тот момент, когда он садился в автомобиль

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Авария произошла накануне полседьмого вечера на улице Адоратского. 19-летняя девушка за рулем «Лады» 14-й модели, по предварительным данным, не справившись с управлением на высокой скорости, сбила 5-летнего мальчика в тот момент, когда он садился в автомобиль Kia.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, мальчик садился в авто вместе с бабушкой. Его мать в этот момент находилась за рулем Kia.

В результате ДТП ребенок получил ушибы левого бедра. Ему оказали медпомощь на месте медики скорой помощи.

#сбил ребенка #ДТП
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