Легковушка сбила 5-летнего ребенка в Казани в тот момент, когда он садился в автомобиль

Авария произошла накануне полседьмого вечера на улице Адоратского. 19-летняя девушка за рулем «Лады» 14-й модели, по предварительным данным, не справившись с управлением на высокой скорости, сбила 5-летнего мальчика в тот момент, когда он садился в автомобиль Kia.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, мальчик садился в авто вместе с бабушкой. Его мать в этот момент находилась за рулем Kia.

В результате ДТП ребенок получил ушибы левого бедра. Ему оказали медпомощь на месте медики скорой помощи.