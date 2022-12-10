Легковушка при обгоне влетела под фуру на трассе в РТ, водитель в больнице

Авария, участниками которой стали легковушка Renault и фура Skania произошла накануне в третьем часу дня на трассе Альметьевск – Набережные Челны в Заинском районе республики вблизи села Новый Токмак.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, водитель легкового авто пошел на обгон большегруза, но на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в фуру.

«Пострадал мужчина из французского авто. Похоже водитель. Его с травмами доставили в больницу», – уточнили свидетели происшествия.