Легковушка превратилась в груду металлолома после ДТП с «ГАЗелью» на трассе в Татарстане

Серьезное ДТП произошло в Бугульминском районе республики вблизи деревни Ефановка.

Фото: © очевидцы

Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, на трассе столкнулись грузовая «ГАЗель» и легковушка Skoda. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги на обочину.

Иномарка получила достаточно серьезные повреждения кузова – у нее разбита вся правая сторона, выбито лобовое стекло и оторван капот.

Фото: © очевидцы

«Пострадал как минимум один человек. Его забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.