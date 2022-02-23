Легковушка превратилась в груду металлолома после ДТП с «ГАЗелью» на трассе в Татарстане
Серьезное ДТП произошло в Бугульминском районе республики вблизи деревни Ефановка.
Как рассказали ИА «Татар-информ» свидетели аварии, на трассе столкнулись грузовая «ГАЗель» и легковушка Skoda. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели с дороги на обочину.
Иномарка получила достаточно серьезные повреждения кузова – у нее разбита вся правая сторона, выбито лобовое стекло и оторван капот.
«Пострадал как минимум один человек. Его забрали в больницу», - уточнили свидетели ДТП.