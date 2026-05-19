Легковушка полыхала в лесу рядом с садовым товариществом под Казанью

Видео с горящим автомобилем, полыхавшим под Казанью вблизи лесного массива, опубликовали в соцсети. Как рассказали в одном из интернет-сообществ, пожар произошел на территории СНТ «Кактус-74», что в Высокогорском районе Татарстана. На записи – яркое пламя, окутавшее легковушку, деревья и черный дым, устремившийся ввысь. Очевидцы считают, что некто поджег машину.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в 10 метрах от парковки в садовом товариществе горела легковушка «Жигули» четверой модели, на которой не было госномеров. На деревья пламя не перекинулось. Пожар потушили в 22.26, пострадавших нет.

«Рассматриваются версии неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства, а также поджога или неосторожного обращения с огнем», – рассказали «Татар-информу» в ведомстве.