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Происшествия
13 сентября 2022  20:33
Полина Шевчук

Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с другим авто в Казани

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Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с другим авто в Казани

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Ипподромная и Спартаковская в Казани поступило сегодня вечером, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Здесь столкнулись малолитражки KIA и Suzuki. От удара корейское авто перевернулось на крышу.

 

Фото: © очевидцы

«В результате аварии травмы руки получила 37-летняя женщина-водитель KIA. От госпитализации она отказалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – прокомментировали в ГИБДД Казани.

 

#машина перевернулась #ГИБДД Казани
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