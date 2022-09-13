Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с другим авто в Казани

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Ипподромная и Спартаковская в Казани поступило сегодня вечером, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Здесь столкнулись малолитражки KIA и Suzuki. От удара корейское авто перевернулось на крышу.

Фото: © очевидцы

«В результате аварии травмы руки получила 37-летняя женщина-водитель KIA. От госпитализации она отказалась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – прокомментировали в ГИБДД Казани.