Легковушка опрокинулась после столкновения со встречным авто в Казани

На Горьковском шоссе возле ресторана «Нарат» произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, водитель Daewoo Jentra не справился с управлением и протаранил бордюр. От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем Renault. В результате столкновения встречное авто вылетело в кювет и опрокинулось.

На место прибыли медики скорой помощи. В результате пострадала 9-летняя пассажирка Renault. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.