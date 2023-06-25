Легковушка на встречке столкнулась с другим авто в РТ, два человека госпитализированы

В Азнакаевском районе РТ «четырнадцатая» выехала на встречку и столкнулась с легковушкой, два человека госпитализированы, сообщают в телеграм-канале Госавтоинспекции города.

Фото: Очевидцы

Накануне в районе трех часов дня в поселке Победа водитель «ВАЗ 2114» намеревался совершить обгон, для чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ 2114» и пассажир встречного автомобиля. Их госпитализировали в больницу Альметьевска.

Фото: Очевидцы