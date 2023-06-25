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Происшествия 25 июня 2023 16:12

Легковушка на встречке столкнулась с другим авто в РТ, два человека госпитализированы

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В Азнакаевском районе РТ «четырнадцатая» выехала на встречку и столкнулась с легковушкой, два человека госпитализированы, сообщают в телеграм-канале Госавтоинспекции города.

Фото: Очевидцы

Накануне в районе трех часов дня в поселке Победа водитель «ВАЗ 2114» намеревался совершить обгон, для чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ 2114» и пассажир встречного автомобиля. Их госпитализировали в больницу Альметьевска.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#ДТП #Азнакаевский район РТ
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