Общество 30 января 2026 10:36

Легковой автопарк России сократился впервые за 25 лет

Число зарегистрированных легковых автомобилей в России сократилось до 52,8 млн единиц по итогам 2025 года. Согласно «Ъ», это первое уменьшение объёма автопарка за четверть века, в течение которого он стабильно рос.

Эксперты называют несколько причин этого явления. Основным фактором стало ускоренное списание старых автомобилей на фоне повышения транспортного налога в ряде регионов, включая Москву и Московскую область. Как отмечают аналитики, владельцы стали активнее снимать с учёта неиспользуемый транспорт, который ранее мог числиться в реестрах.

Другим значимым обстоятельством стал спад продаж новых автомобилей, который составил 15,6% в 2025 году. По оценкам специалистов, для поддержания и обновления парка стране необходимо ежегодно продавать 2,2–2,5 млн легковых машин. На рынке сейчас ощущается последствие активных продаж 15–20-летней давности: значительная часть тех транспортных средств подошла к концу жизненного цикла и выбывает из эксплуатации.

Старение автопарка официально признано одной из ключевых проблем в сфере дорожной безопасности. По последним доступным данным, почти четверть легковых автомобилей в стране эксплуатируется более 15 лет.

