news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 сентября 2025 14:00

Легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Подмосковье

Читайте нас в
Телеграм

Легкомоторный самолет потерпел крушение под Луховицами в Московской области, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от г. Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет», – указано в сообщении.

По данным РИА Новости, в результате авиакатастрофы погиб пилот. Другие подробности ЧП неизвестны.

#крушение самолета
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025