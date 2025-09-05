Легкомоторный самолет потерпел катастрофу в Подмосковье

Легкомоторный самолет потерпел крушение под Луховицами в Московской области, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. По предварительным данным, сегодня днем, неподалеку от г. Луховицы Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет», – указано в сообщении.

По данным РИА Новости, в результате авиакатастрофы погиб пилот. Другие подробности ЧП неизвестны.