«Легкой игры точно не будет» - защитник Альберт Яруллин о предстоящем матче с «Ладой»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин в беседе с клубной пресс-службой поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ладой».

Напомним, игра сегодня состоится в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Мы – профессионалы, должны быть готовы к каждой игре. Сегодня думаем о предстоящем сопернике, а что дальше – будем думать завтра. Лёгкой игры точно не будет, так как ребята в составе соперника стараются, доказывают. Нужно серьёзно подготовиться и показать правильный хоккей. Нужно сохранять концентрацию, придерживаться тренерской установки на игру», – сказал Яруллин.

После 58 матчей «Ак Барс» занимает с 80 очками третье место в Восточной конференции.