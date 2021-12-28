Легкоатлет из РТ установил мировой рекорд по многоборью среди юношей до 18 лет
Член союза легкоатлетов РТ Ранэль Шафиков установил мировой рекорд по многоборью среди юношей до 18 лет на соревнованиях в Кемерове. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель союза Марат Аблязов.
«Суммарно за все дисциплины спортсмен набрал 5910 очков, что на 137 больше предыдущего рекорда», – отметил собеседник.
В список дисциплин входили бег на 60 и 1000 метров, прыжки в длину, в высоту, метание ядра, прыжок с шестом и бег на 60 метров с барьерами.