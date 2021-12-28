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Ру Тат
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Спорт
28 декабря 2021  12:58
Арсений Каримов

Легкоатлет из РТ установил мировой рекорд по многоборью среди юношей до 18 лет

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Легкоатлет из РТ установил мировой рекорд по многоборью среди юношей до 18 лет
Союз легкоатлетов РТ

Член союза легкоатлетов РТ Ранэль Шафиков установил мировой рекорд по многоборью среди юношей до 18 лет на соревнованиях в Кемерове. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель союза Марат Аблязов.

«Суммарно за все дисциплины спортсмен набрал 5910 очков, что на 137 больше предыдущего рекорда», – отметил собеседник.

В список дисциплин входили бег на 60 и 1000 метров, прыжки в длину, в высоту, метание ядра, прыжок с шестом и бег на 60 метров с барьерами.   

#легкая атлетика #мировой рекорд
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