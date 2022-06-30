«Легко об айти»: Минцифры РТ запустило цикл встреч об IT-индустрии

Сегодня Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана в рамках Года цифровизации запустило цикл встреч, посвященных развитию IT-индустрии. Тема первого паблик-тока была сформулирована как «Легко об айти».

Цель мероприятия — сформировать комьюнити, где можно было бы обсуждать возможные проблемы и новации IT-сферы.

«Мы решили запустить новый формат после рабочего дня, когда можно встретиться, пообщаться и найти единомышленников. Мне кажется, нам в Казани этого не хватает. Поэтому мы попробуем новый формат и обязательно сделаем его постоянным», — заметил во вступительной речи глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, билеты на регистрацию закончились всего за полдня. «Нам это важно, потому что такое мероприятие может собрать молодых людей вместе. Правительство республики рассчитывает, что человек, который живет в Татарстане, Казани или переехал к нам, найдет в себе внутреннюю мотивацию и вдохновение заниматься тем, что ему интересно. Но с учетом того, что я отвечаю за IT, моя задача в том, чтобы люди [с талантами в этой сфере] могли реализоваться в Татарстане», — подчеркнул министр.

Хайруллин также отметил, что IT — разнообразная сфера, а мероприятие является своеобразной «точкой сборки». В ходе паблик-тока эксперты в формате ироничных презентаций рассказали об IT-тенденциях, сложностях в работе айтишников и новых технологиях.

Побывавшая на мероприятии студентка Казанского федерального университета Марина Кондратьева рассказала «Татар-информу», что узнала о встрече в социальных сетях.

«Мне кажется, такой формат необычен. Когда я увидела приглашение в соцсети, сразу решила прийти. Во-первых, встреча проходит вечером, когда появляется свободное время. Во-вторых, я хотела узнать об IT», — объяснила она.