Наставник «Реала» о матче Евролиги против УНИКСа: «Легких игр не бывает»

Перед матчем 20-го тура баскетбольной Евролиги с казанским УНИКСом своими комментариями поделился главный тренер испанского суперклуба Пабло Ласо.

По словам наставника мадридцев, в казанском клубе собраны отличные игроки, и «Реал Мадрид» сегодня ждет сложное испытание.

«Легких игр не бывает. У всех отличные игроки. Мы говорим о команде, в которой есть два бывших игрока НБА, которые играли там много минут, у них есть Джон Браун, который хорошо отбирает мячи. На днях в матче чемпионате России он набрал 20 очков. Против него тяжело играть. У них есть элитные снайперы, Марио Хезонья и О Джей Мэйо, это очень сплоченная команда», — приводит слова Ласо пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, сегодня в 22:45 казанский УНИКС сыграет матч 20-го тура баскетбольной Евролиги против мадридского «Реала».