Легкие и быстрые покупки: сможет ли Набиуллина погасить потребительский раж в России

За прошлый год по всей стране заметно выросли объемы продаж почти всех основных товаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление растет во всех сегментах

В последнем выпуске комментариев о региональной экономике, которые периодически выпускает Банк России от лица своих главных управлений в макрорегионах, опубликована интересная врезка об источниках роста потребительской активности и структуре расходов в 2023 году. Которая, что еще интереснее, содержит и краткий прогноз в этой сфере на год текущий. В аналитику вчитался «Татар-информ».

В прошлом году динамика потребительского спроса «перешла в фазу устойчивого роста в большинстве регионов», констатировали в ЦБ. А во второй половине 2023-го потребительские расходы превысили и уровень четвертого квартала 2021 года – до периода СВО.

Рост, пусть и неравномерный, в 2023-м продемонстрировали все сегменты потребления. Например, розница в целом по России прибавила к 2022-му 6,4%, в том числе в пищевых продуктах – 3,3%, а в непродовольственных товарах – 9,3%. Обороты ресторанов, кафе и баров выросли на 12,3%, а платных услуг населению – на 4,4% (все – в сопоставимых ценах).

В Татарстане в этом плане все сложилось еще лучше. Так, оборот розничной торговли скакнул на 11,3%, превысив 1,4 трлн рублей. При этом торговля пищевыми продуктами выросла на 6,3%, до 627,6 млрд рублей, а непродовольственными товарами – на 15,6%, до 772,3 млрд рублей. Интересно, что в начале прошлого года настолько счастливый его финал даже не просматривался: по итогам первого квартала, например, в рознице даже было зафиксировано падение. Но с марта в торговле пошел разгон, который больше не останавливался.

Столь позитивной динамике не помешал даже планомерный разгон инфляции, к декабрю в годовом выражении перешагнувшей за 7% (по РФ – 7,44%). Это, конечно, «в среднем»; в отдельных товарных категориях, вроде овощей и фруктов, и яиц, рост цен выглядел драматически.

По данным Росстата, за прошлый год по всей стране заметно выросли объемы продаж почти всех основных товаров – как продовольственных, так и непродовольственных. Сильнее всего – в тех категориях, где замещение ушедших брендов за счет отечественных и китайских аналогов (или параллельного импорта) получилось максимально быстрым. Это парфюмерия, косметика, одежда и обувь, товары для дома, бытовая и цифровая техника.

Выросли и другие компоненты. Так, объем платных услуг населению в Татарстане по итогам 2023-го прибавил 5,7%, лишь чуть не дотянув до красивой планки в 400 млрд рублей. А общепит – и вовсе 14,8%, в сумме это более 67 млрд рублей.

Сильнее всего выросли продажи в тех категориях, где замещение ушедших брендов за счет отечественных и китайских аналогов получилось максимально быстрым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост доходов такой большой, что люди увеличивают и сбережения, и расходы

Про основные источники роста потребления за прошлый год говорили много раз, они очевидны – это повышение оплаты труда, обилие социальных и бюджетных выплат, а также, как следствие, рост объемов кредитования.

Реальные доходы в целом по РФ за 2023 год выросли на 4,6%, располагаемые – на 5,4%, а зарплаты в номинальном выражении – на 13,6%. В Татарстане, кстати, аж на 18,8%!

В регионах Урала и Волго-Вятки, отметили в ЦБ, «усиление потребительской активности было в основном вызвано более быстрым и значительным повышением зарплат на предприятиях обрабатывающей промышленности». Задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия сообщали в опросах, которые проводит регулятор, о сохранении практики применения удлиненных рабочих смен и сверхурочной работы. Со всеми вытекающими для кошельков работников.

Задолженность населения по потребительским кредитам в целом по России выросла более чем на 2,1 трлн рублей, или на 18,3% к итогам 2022 года. При этом одновременно где-то со второго полугодия 2023-го стала усиливаться и склонность населения к сбережению. Все благодаря выросшим банковским ставкам по срочным депозитам. В итоге прирост средств на счетах в банках (без эскроу) за год составил порядка 8,3 трлн рублей – это плюс 22,5% к 2022 году! А норма сбережения, по данным Росстата, в четвертом квартале достигла рекордного за последние три года уровня – 10,2%.

Впрочем, пока эти две вроде бы разнонаправленные стратегии прекрасно уживаются друг с другом, что продолжает удивлять аналитиков и озадачивать ЦБ.

«Похоже, что рост доходов столь сильный, что домохозяйства могут увеличивать как сбережения, так и расходы», – констатировали, например, аналитики Telegram-канала MMI.

При этом в Банке России уверены, что потребительский раж в течение этого года – за счет ужесточения денежно-кредитной политики – удастся если не загасить полностью, то хотя бы загнать в рамки приличия. Первые признаки замедления потребительской активности в начале этого года вроде бы уже стали просматриваться. «Однако повышение реальных доходов и инерция отложенного спроса продолжали поддерживать расходы населения на высоком уровне», – честно развели руками в регуляторе.

Реальные потребительские расходы населения продолжают расти Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени»

Реальные потребительские расходы населения, «поддерживаемые увеличением доходов, реализацией отложенного спроса, а также общей инерцией в потребительских настроениях, вызванной эффектом растущих доходов и повышением доверия к обновленному ассортименту потребительских товаров», продолжают расти, констатируют в ЦБ. Поэтому с учетом происходящих в экономике изменений рост потребительского спроса в этом году продолжится, хотя и более низкими темпами.

Главный драйвер – дефицит кадров. Эта проблема, в силу демографических причин, явно не рассосется в ближайшие годы. А потому будет и дальше разгонять зарплаты по широкому кругу отраслей, что, в свою очередь, будет стимулировать и потребление. Сдержать его способно только наметившееся замедление в розничном кредитовании, но пока оно выглядит неустойчивым.

«По оперативным данным января-февраля, увеличение потребительского спроса и расходов продолжает опережать увеличение сбережений населения благодаря быстрому росту реальных заработных плат и доходов в условиях нехватки рабочих рук в экономике. Это означает, что повышенный инфляционный фон может сохраняться какое-то время, а процесс дезинфляции может оказаться более растянут во времени при прочих равных условиях», – констатировали аналитики Департамента исследований и прогнозирования ЦБ в свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

Заключив, что «для попадания в прогнозный диапазон инфляции 4–4,5% в декабре 2024 года», к чему стремится ЦБ с настойчивостью, достойной лучшего применения, необходимо удержание ключевой ставки на нынешнем высоком уровне в 16%. А по мнению некоторых аналитиков, не исключено, что ставку придется поднимать еще выше.

Очередное решение по ключевой ставке совет директоров Банк России примет завтра, а его глава – Эльвира Набиуллина – пояснит действия на традиционной пресс-конференции.

В торговые центры потребитель все чаще стал приходить, чтобы провести свободное время, посмотреть товары «вживую», а впоследствии заказать их через интернет-магазин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост онлайн-торговли и реализация отложенного спроса

Впрочем, потребактивность в 2024 году продолжат стимулировать и другие драйверы. Среди них – инфляционные ожидания населения, которые пока не снижаются, и даже привыкание покупателей к новым брендам. В регуляторе считают, что этот процесс еще не завершен, о чем, в частности, свидетельствует рост спроса на услуги по ремонту автомобилей, бытовой техники и электроники.

Некоторые драйверы менее очевидны. Например, развитие технологий онлайн-торговли приводит к тому, что «совершение покупок становится все более легкой и быстрой процедурой, а у продавцов значительно улучшается доступ к целевой категории потребителей».

По оценке Росстата, доля онлайн-торговли в обороте розницы в 2023-м выросла до 7,9% (с 6% в 2022-м). По данным опросов ООО «инФОМ», потребители все активнее переходит на новые каналы покупок, чтобы найти «наиболее выгодные и подходящие их вкусу предложения», особенно в сегменте одежды и товаров повседневного спроса.

Это, кстати, плохая новость для владельцев ТЦ. «В торговые центры потребитель все чаще стал приходить для того, чтобы провести свободное время, посмотреть товары “вживую”, а впоследствии заказать их через интернет-магазин. В этих условиях торговые центры в крупных городах стали переоборудовать часть площадей в арт-пространства, развлекательные и ярмарочные зоны, фитнес-залы, пункты выдачи заказов», – отмечают в ЦБ.

Кроме того, на фоне ослабления рубля во второй половине 2023-го россияне «ускорили приобретение товаров, покупка которых ранее откладывалась». Несмотря на это, продажи некоторых товаров все равно еще не достигли уровня 2021 года – прежде всего, речь про легковые автомобили, холодильники, стиральные машины, смартфоны и мебель. Это говорит о том, «что потенциал отложенного спроса в условиях ограничений со стороны предложения еще не исчерпан».

Например, хотя нашествие китайского автопрома заметно на наших дорогах уже невооруженным глазом, спрос на авторынке остается неудовлетворенным – главным образом из-за высокой стоимости новых машин. Это перераспределяет спрос в сторону вторичного рынка, цены на котором продолжают расти быстрее, чем на рынке новых импортных авто. Но в 2024-м, судя по ожиданиям дилеров, все может измениться.

По данным Татарстанстата, обороты в рознице в Татарстане в январе к аналогичному месяцу 2023-го выросли на 7,1%, в платных услугах – на 2,2%, а в общепите – на 5%. При этом в Волго-Вятском ГУ Банка России заявили, что в январе потребительская активность в макрорегионе, в который входит и Татарстан, снизилась, но «с поправкой на сезонность». «По оперативным данным, в феврале был небольшой рост потребления, в основном за счет продовольствия. Объем продаж непродовольственных товаров в эти месяцы находился ниже уровня декабря 2023 года», – отметили в регуляторе.

Замедление кредитной активности «продолжало ограничивать рост спроса на автомобили, а также на электронику и бытовую технику». Некоторые продавцы электроники, косметики и парфюмерии отмечали, что бо́льшим спросом пользовались товары низкого ценового сегмента. Правда, опросы Банка России показали, что в феврале ожиданий по спросу в ритейле улучшились.

В конечном итоге более четко картина станет видна позже, когда Росстат и его терорганы выложат сводки за первый квартал. Аналитики Райффайзенбанка считают, что в условиях высоких инфляционных ожиданий, по-прежнему сильной динамики реальных зарплат и инерционности потребительских привычек, охлаждение потребактивности покажет оказаться «менее интенсивным», чем предполагают в ЦБ. «С другой стороны, давление со стороны жестких монетарных условий сохраняется – оно должно стать основным фактором замедления потребления», – уверены аналитики.