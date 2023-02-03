Легкая промышленность Татарстана за прошлый год отгрузила продукции на 8 млрд рублей

Легкая промышленность Татарстана за прошедший 2022 год отгрузила продукции более чем на 8 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин на стратегической сессии для предприятий швейной индустрии.

«За 2022 год в производстве текстильных изделий объем отгрузки составил более 3 млрд рублей, в производстве одежды — порядка 4 млрд рублей, в производстве кожи и изделий из кожи отгрузка составила более 1 млрд рублей», — заявил докладчик.

Замминистра также отметил, что в целом легкая промышленность за прошлый год выросла на 5%.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году некоторые предприятия республики перестроили производство под производство экипировки для обеспечения мобилизованных граждан. По его мнению, это свидетельствует о готовности всей отрасли к изменению условий экономики.

«Легкая промышленность Татарстана является одной из приоритетных отраслей, здесь есть куда расти. Наиболее перспективным направлением является развитие собственной сырьевой базы — как натуральной, так и синтетической», — заключил Колчин.