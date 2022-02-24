Легионеры «Нефтехимика» прибыли в расположение клуба после участия в Олимпиаде в Пекине

Защитники сборной Чехии Рональд Кнот и Лукаш Клок, а также олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии Франс Туохимаа прибыли в расположение нижнекамского «Нефтехимика». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, чешские защитники присоединились к клубу еще накануне, а финский голкипер в ночь с 23 на 24 февраля.

Стоит отметить, что сборная Чехии выбыла из хоккейного олимпийского турнира еще на стадии четвертьфинала, а Финляндия впервые в своей истории выиграла золотые медали Олимпиады.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Нефтехимик» сыграет против челябинского «Трактора». Стартовые встречи пройдут в Челябинске 1 и 3 марта, поединки в Нижнекамске состоятся 5 и 7 марта.