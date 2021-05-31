Легионер из ЮАР покинул «Стрелу»

Южноафриканский защитник Донован ду Рандт покинул казанский регбийный клуб «Стрела» в связи с истечением срока контракта. Об этом информирует пресс-служба команды.

К «Стреле» ду Рандт присоединился в 2019 году и вместе с клубом стал бронзовым призером чемпионата Высшей лиги по регби-15, серебряным призером и MVP Кубка союзных государств по регби-7. Также Донован неоднократно признавался лучшим игроком «Стрелы» на турнирах по регби-7.

Южноафриканец отличался высокой эмоциональностью на поле и часто наказывался арбитрами за разговоры.

Теперь в «Стреле» осталось 12 легионеров из ЮАР. Казанцы завершили сезон в российской Суперлиге на шестом месте.