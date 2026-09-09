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12:07 Россия может заключить соглашения о безвизе с Индонезией и Малайзией
12:01 Армия России ночью поразила на Украине 9 складов, используемых ВСУ
11:45 В Татарстане стартовал суд над мужчиной, который поджег спящую жену
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11:42 Казанские звёзды участвуют в «Форте» на СТС
12:09 Совкомбанк принял участие в акции «Дети вместо цветов»
11:40 Хейс осмотрел «Татнефть-Арену», познакомился с партнерами и готов дебютировать
11:34 Наблюдателям РТ напомнили о правах и действиях в нештатных ситуациях на выборах
11:20 Казанский ТЮЗ ставит спектакль со зрителями в новой интерактивной экскурсии
11:04 Первокурсница МГИМО получила в подарок за поступление браслет за 800 тыс. рублей
11:04 Водитель мотоцикла перелетел через машину, столкнувшись с легковушкой в Казани
10:53 Обучение наблюдателей в Татарстане выходит на финишную прямую
10:43 В Казани проходит Спартакиада сильнейших по спортивной гимнастике
10:39 Водителя погрузчика осудили за гибель рабочего на сельхозпредприятии
10:38 «ТИ-Спорт» определил сильнейших: Сафиуллин и «Синтез» впереди
10:29 В центре Казани временно перекроют движение на нескольких улицах
10:18 В Татарстане завершили капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов
10:16 В Татарстане увеличили выплаты семьям при рождении тройни
10:07 Оклады военных и силовиков с 1 октября проиндексируют на 4%
10:04 Жительница РТ получила срок за неуплату миллиона рублей алиментов
10:00 ВТБ: Объем выдачи потребительских кредитов вырос на 63%
09:53 В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» на улице Серова
09:51 Минуллина об «ИННОПРОМ» в Нью–Дели: Нацелены на локализацию производств в Индии
09:42 При атаке БПЛА на Новороссийск 4 человека погибли и 29 пострадали
09:35 Татарстан представит промышленный потенциал на «ИННОПРОМ. Индия»
09:34 В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
09:31 Суд Татарстана запретил сайт, где продавалась продукция с никотином
09:27 Угроза атаки БПЛА в трех городах РТ отменена
09:22 Народный артист РТ выступил на Дне языков народов России в Москве
09:17 ВРП Татарстана за 8 месяцев составил 4,2 трлн рублей
09:05 За прошедшую ночь над Россией перехватили 596 беспилотников
08:51 Лантратова рассказала, как пенсионерам узнать о положенных льготах
08:50 В России выявили устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза
08:23 На складе в Подмосковье тушат пожар площадью 1,8 тыс. «квадратов»
08:23 Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складов
07:13 В нескольких городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
07:00 Отказ в назначении пенсии: кто может столкнуться в Татарстане
06:30 Четвертый этап строительства ЖК «Военный городок-32» одобрен госэкспертизой
06:00 В Татарстане сохранится холодная и дождливая погода, возможны грозы
05:12 Биолог КФУ рассказал, как избежать столкновения с лосями и оленями во время гона
04:46 Режим беспилотной опасности ввели в Татарстане
04:18 В Вахитовском и Приволжском районах Казани ограничили движение по трем улицам
03:25 Эксперт Гринь напомнила, что опоздание может сказаться на размере зарплаты
02:38 Какая категория прав нужна для езды с прицепом: B или BE
01:46 Депутат Чаплин сообщил, когда включат отопление в домах
00:39 Юрист Стратулат объяснила разницу между цифровым и безналичным рублем
00:04 В Общественной палате РФ обсудили влияние Пушкина на Тукая и Гамзатова
23:44 HR-эксперт назвала профессии, где к опозданиям относятся терпимее
23:23 Создатели сериала «Южный Парк» объявили о его переименовании в «Южную Америку»
22:12 XXII Казанский фестиваль кино избрал своего победителя
21:58 Преподаватель права Сосенков дал советы учащимся перед Всероссийской олимпиадой
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11:57 В Татарстане за август продали имущество должников на 229 млн рублей
11:46 Минниханов: при всех сложностях, сохраняем республиканские программы
11:39 Путин подписал указ о ежегодном проведении форума «Малая родина – сила России»
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11:37 Более 5,8 млн избирательных бюллетеней отправили из Казани в районы Татарстана
10:45 «Взрослые дядьки с автоматами плачут»: боец спецоперации из РТ о письмах детей
10:23 Студенты Арского педколледжа присоединились к Всероссийскому диктанту
10:10 Спасал раненых и сам оказался «трехсотым»: история бойца СВО из Лениногорска
09:44 В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли
09:02 В Казанском Кремле пройдут лекции об инклюзии и доступности музеев
22:38 С начала операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 5 тыс. авто
18:12 В Менделеевске начнется ремонт дебаркадера
15:57 Общественник Котов назвал 12 книг в год культурным ориентиром для россиян
15:47 Главы заксобраний ПФО записали ролик ко Дню языков народов РФ
15:24 Погрузка на железной дороге в Татарстане за восемь месяцев выросла почти на 8%
14:55 Ркаил Зайдулла: Культурный код России строится на общих ценностях
14:19 Салимгараев рассказал, как Татарстан сохраняет культурный код народов России
14:03 844 участка в деревне Азьмушкино получили газ в Тукаевском районе
13:54 ЦИК РТ показала избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму
13:51 Ахметов оценил школу в Тукаевском районе после капремонта за 258 млн рублей
13:23 На «Алтын минбаре» прошли показы фильма Фарита Фарисова «Искусство побеждать»
13:18 В Ютазинском районе на Фестивале труда и доблести чествовали жителей
12:45 В Буинске по нацпроекту отремонтирован тоннельный путепровод
11:56 Водительские права уже скоро можно будет предъявлять сотрудникам ГАИ через МАКС
11:49 В октябре татарстанцы присоединятся к Всероссийской акции «Сохраним лес»
11:47 В Казани открылась выставка «Дальневосточный финал» о завершении Второй мировой
11:40 Казань планирует вложить 1 млрд рублей в цифровую трансформацию управления
11:39 Осенний этап акции «Чистые леса Татарстана» стартует 14 сентября
11:09 Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 27 тыс. татарстанцев
11:04 В Татарстане 9 сентября начнут работу участковые избирательные комиссии
11:03 Более 100 школьников и студентов исполнили «Туган тел» у Нацбиблиотеки РТ
10:57 Минлесхоз РТ зафиксировал 328 термоточек и 215 возгораний возле леса
10:47 30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане
10:40 Минлесхоз: В этом году Татарстан заготовит 11,4 тысячи кг семян
10:32 Студенты из Казани приняли участие в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
10:30 С начала года леса в Татарстане восстановлены на 4,3 тыс. га
10:07 Более 160 млн рублей направлено на сохранение лесов Татарстана в 2026 году
09:21 В России создадут ИИ-навигатор для выбора школьниками будущей профессии
09:16 Поисковики из 15 объединений Татарстана встретились на юбилейном фестивале
20:15 Завершился фестиваль «Казань – музыкальная столица исламского мира»
18:57 Татарстанские школьники могут выиграть смартфон на конкурсе по знанию ПДД
16:56 Татарстанские специалисты в ходе проверки забраковали две партии перловой крупы
16:52 В Татарстане 8 сентября пройдут мероприятия ко Дню языков народов России
15:45 Кадровый центр РТ: более 96 тыс. вакансий доступны в Татарстане
14:22 Молодые ученые Татарстана могут получить грант на жилье
14:09 Участки дороги Сардек-Баш – Лельвиж – Село-Чура в РТ закрыли для движения
13:51 В Казани стартовал полуфинал «Большой перемены»
13:26 Казанский пороховой завод разработает отечественный порох для спорта и охоты
12:29 Ветеран труда Зайтуна Аюпова из Апастовского района празднует 95-летие
12:01 Морозов назвал пикетную кампанию «Единой России» эффективной формой работы
11:35 Почти 160 тыс. татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия
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