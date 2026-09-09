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Бан Валиевой и тактика запада, «кража века» ЦСКА или разброд в «Рубине»
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Фоторепортаж
В Казани прошла церемония закрытия XXII международного кинофестиваля «Алтын минбар»
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Богуславский Ирек БорисовичДепутат Государственной Думы РФ восьмого созыва
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Победители и альянс с Лондоном и Шарм-эль-Шейхом: итоги «Алтын минбара – 2026»Фестиваль собрал 146 картин и более 10 тыс. зрителей, а его организаторы договорились о сотрудничестве с киносмотром в Великобритании и ОАЭ
В Казани завершился XXII Международный казанский кинофестиваль «Алтын минбар». Торжественная церемония закрытия прошла в театре Камала, где был оглашен список победителей. Об итогах фестиваля и его возможных переменах в будущем – в репортаже «Татар-информа».
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«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрдСудам предстоит проверить размер и принадлежность прав требования, роль Deutsche Bank и применение контрсанкционного указа
«Нижнекамскнефтехим» добился пересмотра двух дел об обращении взыскания на права немецких банков по кредитам более чем на €1 млрд. Кассация отменила решения нижестоящих судов, указав, что наличие, принадлежность и размер задолженности предприятия перед Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg не были установлены в необходимом объеме.
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Лавры «водников», индекс менеджеров и лидерство Сафиуллина: СпортрейтингНовый сезон - новые правила и номинация: итоги первого этапа Спортрейтинга Татарстана в сезоне 2025/2026
«Татар-информ» представляет старт второго сезона Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта». Объясняем правила, новинки исследования и подводим итоги первого этапа за август 2026 года.
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РТ станет пилотным регионом для апробации предпринимательского образованияПроект ФГОСа предполагает практико-ориентированную модель обучения
В Министерстве образования Татарстана прошёл круглый стол, посвящённый проекту Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Предпринимательство». Республику рассматривают как пилотную площадку для апробации новой специальности. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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«Многие мечтают открыть свое дело»: как в Челнах ветеранов СВО обучают бизнесуПо итогам защиты бизнес-планов многие участники программы смогут претендовать на гранты от государства и республики
До 11 сентября в Набережных Челнах будет идти федеральный образовательный интенсив «СВОй бизнес». Для ветеранов СВО и членов их семей это не обычные курсы повышения квалификации, а реальный шанс открыть свое дело под руководством бизнесменов-наставников. О том, кто учит, чему учат и почему это важнее любых слов поддержки, узнал «Татар-информ».
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«У нас семейная династия»: кого наградили на «Фестивале достижений» КОСаСИБУР устроил опен-эйр для сотрудников и их семей и наградил лучших работников КОСа
«Фестиваль достижений» «Казаньоргсинтеза» (КОС, входит в СИБУР) во второй раз прошел на базе отдыха «Солнечный» в первые осенние выходные. Фудкорт, мастер-классы и музыка ждали сотрудников и их семей, но главное событие дня – 180 работников получили награды за профессионализм.
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«Литературная жизнь в Татарстане кипит»: в Казань прибыл «Книжный поезд»В столицу Татарстана приехали более 50 писателей и представителей книжной, образовательной и культурной сфер
Участники «Книжного поезда – 2026» прибыли в Казань в День языков народов России. Они встретились с читателями, а также обсудили сохранение языкового и литературного многообразия страны, доступность национальной литературы и выпуск двуязычных книг для детей. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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Владимир Леонов: «Игры кочевников пройдут не только в самой Казани»
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«Это не про деньги, это о зрелости общества»: эксперт о «Народном инспекторе»
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«Мамы бреются налысо, поддерживая детей»: медсестра ДРКБ о буднях онкоцентра
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Минниханов в Дубае: от инвестиций до выставки русского авангарда в ОАЭ
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4-миллионный телевизор Haier и спад спроса в автопроме: итоги полугодия в Челнах
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«Подпольным банком руководила невестка»: в Казани осудили семью обнальщиков
Отказ в назначении пенсии: кто может столкнуться в Татарстане
Какая категория прав нужна для езды с прицепом: B или BE
Депутат Чаплин сообщил, когда включат отопление в домах
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
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«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
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В Лисичанске при поддержке Татарстана реконструируют Центр семьи7 сентября 2026
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