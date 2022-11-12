«Легион» готов взять оружие: экс-президент ММА Татарстана собирает бойцов в зону СВО
Третий добровольческий батальон для выполнения задач спецоперации планируют создать в Татарстане. Кто уже готов вступить в новое подразделение и как оно будет называться, рассказал корреспонденту «Татар-информа» депутат Казгордумы, экс-президент Федерации ММА Татарстана Рушан Мингазов, который сам планирует отправиться в зону СВО.
«Считаю, что с моей военной подготовкой я принесу больше пользы в составе боевого подразделения»
Почему вы, будучи депутатом, решили отправиться добровольцем, есть ли у вас боевой опыт?
Я проходил срочную службу в казанском 26-м отряде специального назначения в должности стрелка штурмового отделения. Почему принял такое решение? Потому что моей стране сейчас очень нужна помощь людей с боевым опытом. Была объявлена частичная мобилизация, чего не было со времен Великой Отечественной войны. Государство нуждается в поддержке народа и его единении. Народное единство – это настоящее оружие россиян. Это не раз доказано страницами нашей общей истории, когда в критические для страны дни люди объединялись и брали оружие. И я хочу быть одним из тех, кто внесет свой вклад в дело общей Победы.
Чтобы отдать долг Родине, достаточно обратиться в военный комиссариат. Почему вы выступили инициатором формирования нового добровольческого батальона?
Идея формирования батальона у меня была уже с лета. В сентябре я ее начал реализовывать. Я обратился в Генштаб Вооруженных Сил РФ и сейчас жду, когда заявление пройдет все регламенты, надеюсь на положительное заключение. Практически с самого начала специальной военной операции я организовал сбор помощи российским подразделениям в зоне СВО. Мы отправляли нашим военным квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения, генераторы, медицинские препараты. Можно было бы и дальше продолжать оказывать помощь. Но я считаю, что с моей военной подготовкой я принесу больше пользы в составе боевого подразделения, которое мы планируем собрать из проверенных и подготовленных ребят.
Сколько бойцов уже сегодня готовы войти в третий добровольческий батальон от Татарстана?
Офицерский состав уже практически сформирован. Определены командиры и заместители, которые будут производить отбор и подготовку личного состава. Общая численность составит порядка 200 человек, при этом около 150 бойцов у нас уже есть. Ребята ждут отмашки, чтобы официально оформиться.
«Ребята будут на передовой до тех пор, пока это необходимо»
Вы профессионально занимались ММА, являетесь экс-президентом Федерации ММА Татарстана. Среди добровольцев, желающих вступить в батальон, есть ваши коллеги по смешанным единоборствам?
Из тех, кто уже вошел в состав батальона, никого из спортсменов ММА нет. Наши добровольцы – это бывшие сотрудники спецподразделений. По выслуге лет и льготам они достаточно рано выходят на пенсию, поэтому средний возраст входящих в состав батальона ребят будет 35–40 лет.
В Татарстане сформированы батальоны «Алга» и «Тимер». Какое название будет у вашего батальона?
Рабочее название «Легион», но оно может поменяться. Новый добровольческий батальон будет находиться под эгидой либо Генерального штаба Вооруженных Сил России, либо Росгвардии. Если нашу идею поддержат и батальон будет сформирован, то добровольцев ждут все меры социальной поддержки, как и у других участников боевых действий, такие как выслуга лет, страховки на случай ранения или смерти.
На какой срок вы рассчитываете сформировать батальон и быть с ним в зоне СВО?
Если батальон сформируют, он будет выполнять боевые задачи до окончания специальной операции. Ребята будут на передовой до тех пор, пока это необходимо.
С 2009 по 2010 год проходил военную службу в 26-м отдельном отряде специального назначения «БАРС».
В 2018 году окончил Академию социального образования.
С 2010 по 2020 год занимал руководящие должности в коммерческих компаниях.
С 2020 года – депутат Казанской городской думы.
Мингазов – лауреат национальной премии Татарстана в области боевых искусств «Золотой пояс», в прошлом возглавлял Федерацию смешанного боевого единоборства ММА по Республике Татарстан.
Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан, имеет ряд ведомственных наград и поощрений.