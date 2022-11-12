«Легион» готов взять оружие: экс-президент ММА Татарстана собирает бойцов в зону СВО

Третий добровольческий батальон для выполнения задач спецоперации планируют создать в Татарстане. Кто уже готов вступить в новое подразделение и как оно будет называться, рассказал корреспонденту «Татар-информа» депутат Казгордумы, экс-президент Федерации ММА Татарстана Рушан Мингазов, который сам планирует отправиться в зону СВО.

Рушан Мингазов: «Государство нуждается в поддержке народа и его единении. Народное единство – это настоящее оружие россиян» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Считаю, что с моей военной подготовкой я принесу больше пользы в составе боевого подразделения»

Почему вы, будучи депутатом, решили отправиться добровольцем, есть ли у вас боевой опыт?

Я проходил срочную службу в казанском 26-м отряде специального назначения в должности стрелка штурмового отделения. Почему принял такое решение? Потому что моей стране сейчас очень нужна помощь людей с боевым опытом. Была объявлена частичная мобилизация, чего не было со времен Великой Отечественной войны. Государство нуждается в поддержке народа и его единении. Народное единство – это настоящее оружие россиян. Это не раз доказано страницами нашей общей истории, когда в критические для страны дни люди объединялись и брали оружие. И я хочу быть одним из тех, кто внесет свой вклад в дело общей Победы.

Чтобы отдать долг Родине, достаточно обратиться в военный комиссариат. Почему вы выступили инициатором формирования нового добровольческого батальона?

«Я считаю, что с моей военной подготовкой я принесу больше пользы в составе боевого подразделения, которое мы планируем собрать из проверенных и подготовленных ребят» Фото: из личного архива Рушана Мингазова

Идея формирования батальона у меня была уже с лета. В сентябре я ее начал реализовывать. Я обратился в Генштаб Вооруженных Сил РФ и сейчас жду, когда заявление пройдет все регламенты, надеюсь на положительное заключение. Практически с самого начала специальной военной операции я организовал сбор помощи российским подразделениям в зоне СВО. Мы отправляли нашим военным квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения, генераторы, медицинские препараты. Можно было бы и дальше продолжать оказывать помощь. Но я считаю, что с моей военной подготовкой я принесу больше пользы в составе боевого подразделения, которое мы планируем собрать из проверенных и подготовленных ребят.

Сколько бойцов уже сегодня готовы войти в третий добровольческий батальон от Татарстана?

Офицерский состав уже практически сформирован. Определены командиры и заместители, которые будут производить отбор и подготовку личного состава. Общая численность составит порядка 200 человек, при этом около 150 бойцов у нас уже есть. Ребята ждут отмашки, чтобы официально оформиться.

«Из тех, кто уже вошел в состав батальона, никого из спортсменов ММА нет. Наши добровольцы – это бывшие сотрудники спецподразделений» Фото: из личного архива Рушана Мингазова

«Ребята будут на передовой до тех пор, пока это необходимо»

Вы профессионально занимались ММА, являетесь экс-президентом Федерации ММА Татарстана. Среди добровольцев, желающих вступить в батальон, есть ваши коллеги по смешанным единоборствам?

Из тех, кто уже вошел в состав батальона, никого из спортсменов ММА нет. Наши добровольцы – это бывшие сотрудники спецподразделений. По выслуге лет и льготам они достаточно рано выходят на пенсию, поэтому средний возраст входящих в состав батальона ребят будет 35–40 лет.

В Татарстане сформированы батальоны «Алга» и «Тимер». Какое название будет у вашего батальона?

Рабочее название «Легион», но оно может поменяться. Новый добровольческий батальон будет находиться под эгидой либо Генерального штаба Вооруженных Сил России, либо Росгвардии. Если нашу идею поддержат и батальон будет сформирован, то добровольцев ждут все меры социальной поддержки, как и у других участников боевых действий, такие как выслуга лет, страховки на случай ранения или смерти.

На какой срок вы рассчитываете сформировать батальон и быть с ним в зоне СВО?

Если батальон сформируют, он будет выполнять боевые задачи до окончания специальной операции. Ребята будут на передовой до тех пор, пока это необходимо.

Мингазов Рушан Ильдусович окончил Казанский государственный энергетический университет.

С 2009 по 2010 год проходил военную службу в 26-м отдельном отряде специального назначения «БАРС».

В 2018 году окончил Академию социального образования.

С 2010 по 2020 год занимал руководящие должности в коммерческих компаниях.

С 2020 года – депутат Казанской городской думы.



Мингазов – лауреат национальной премии Татарстана в области боевых искусств «Золотой пояс», в прошлом возглавлял Федерацию смешанного боевого единоборства ММА по Республике Татарстан.

Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан, имеет ряд ведомственных наград и поощрений.