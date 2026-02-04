Легенды хоккея и ветераны боевых действий сыграют благотворительный гала-матч в Казани

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

Благотворительный гала-матч «Герои Татарстана», приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдет 22 февраля в казанском Дворце спорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

На льду встретятся команды «Легенды хоккея РТ» и «Боевое братство», в состав которой войдут действующие военнослужащие и ветераны боевых действий. Игра пройдет в формате двух периодов по 20 минут.

Зрители смогут увидеть в хоккейной форме известных спортсменов республики – Даниса Зарипова, Алексея Чупина, Артема Лукоянова, Михаила Глухова и других. Перед началом матча для гостей подготовят праздничную программу. Она включит торжественную церемонию открытия с участием Камерного хора Республики Татарстан, концерт с выступлением Рустема Жига и коллектива «жены СВО», а также детскую зону с аниматорами и аквагримом. Кроме того, на площадке будет работать полевая кухня и пройдет розыгрыш подарков.

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев отметил, что при работе с военнослужащими, ветеранами боевых действий и участниками СВО наблюдается высокий интерес именно к занятиям спортом. По его словам, физическая активность, командная работа и спортивный азарт помогают вернувшимся с фронта вновь почувствовать вкус к жизни.

Он подчеркнул, что гала-матч «Герои Татарстана» проводится в рамках государственной программы «Спорт России», одной из ключевых задач которой является реабилитация ветеранов боевых действий. Министерство спорта республики поддерживает такой подход и стремится вовлекать как можно больше защитников Отечества в спортивное движение.

Организаторами гала-матча выступают Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта РТ и Министерство культуры РТ. Мероприятие проходит при поддержке общественной организации «Международное движение поддержки детей и молодежи», движения «Казачество России» и фонда «Защитники Отечества».