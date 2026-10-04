Легенды спорта и вековой путь «Динамо»: как прошел «Спортивный диктант» в Казани

Фото: © Айрат Сафин / организаторы акции «Спортивный диктант»

Более 130 студентов и преподавателей приняли участие во Всероссийской просветительской акции «Спортивный диктант», которая уже во второй раз прошла на площадке Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Все участники успешно справились с заданиями и получили сертификаты.

Почетная гостья мероприятия – член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова – отметила, что «Спортивный диктант» – это не просто проверка эрудиции: он позволяет прикоснуться к летописи спортивных достижений страны. Каждый участник смог по‑новому взглянуть на путь великих спортсменов и тренеров, которые стали легендой отечественного спорта.

Фото: © Айрат Сафин / организаторы акции «Спортивный диктант»

В завершение диктанта для участников провели тематическую викторину, посвященную юбилею «Динамо».

«Для меня особенно важно было в региональной части рассказать о вековом пути общества „Динамо“ Республики Татарстан: в 2026 году оно отметило свой столетний юбилей. Мы вспомнили выдающихся тренеров и спортсменов, яркие победы динамовских команд и проследили, как зарождалось и крепло наше общество», – поделилась Ольга Павлова.

Фото: © Айрат Сафин / организаторы акции «Спортивный диктант»

Идею «Спортивного диктанта» предложила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Ее инициативу поддержал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В 2026 году акция приобрела международный масштаб: к участию в ней присоединились представители Казахстана, Китая, Монголии, Турции, Таджикистана, Туркменистана и Армении. Всего диктант прошел на более чем 1400 площадках, в нем приняли участие сотни тысяч человек по всему миру.