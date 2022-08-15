Легенды «Рубина» Карадениз и Домингес попали на обложку афиши матча против «Кубани»

Бывшие футболисты «Рубина» Гекдениз Карадениз и Алехандро Домингес попали на обложку афиши матча 5-го тура Первой лиги против краснодарской «Кубани».

Напомним, казанский клуб заявил о проведении игры в стиле «ретро», а матчдэй на чаше стадиона «Ак Барс Арена» стартует в 18.00 по московскому времени. В частности, развлекательная программа пройдет в фойе арены, где зрителей будут ждать культовые приставки 90-х – «Денди» и «Сега», фотозона, аэрохоккей, робобильярд, кикер-футбол, тату-принтер и многое другое.

Сама игра начнется в 19.30 по московскому времени.

После четырех туров подопечные Леонида Слуцкого с 5 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. Краснодарский клуб имеет в своем активе на 2 балла больше и идет восьмым.

Стоит отметить, что последний официальный матч между «Рубином» и «Кубанью» состоялся в марте 2016-го в чемпионате Российской Премьер-лиги и завершился победой казанского клуба (1:0). После этого команды не встречались в официальных играх более 6 лет.