Легенду о происхождении мордовского народа рассказали в РТ после «Тотального диктанта»

Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» на мокшанском и эрзянском языках прошла в Татарстане. Мероприятие приурочили ко Дню мордовских языков, который отмечается 16 апреля, сообщает пресс-служба Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ.

Одной из площадок проведения стал Дом Дружбы народов Татарстана. Участников приветствовали руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ренат Валиуллин и председатель национально-культурной автономии мордвы Наталья Сабитова.

Ренат Валиуллин в своем обращении отметил, что родной язык является важной частью культурной идентичности и духовного наследия народа. Он подчеркнул, что знание родного языка помогает лучше понимать другие языки и поддерживает многоязычие, которое особенно важно в современном мире.

Также он добавил, что необходимо хорошо владеть родным языком, государственным русским языком как языком государствообразующего народа и изучать иностранные языки как средство межнационального общения. В завершение он призвал участников добросовестно учиться, уважать родителей, любить Россию и быть патриотами своей страны.

Наталья Сабитова в своем выступлении сообщила, что в Татарстане проживает около 13 тысяч представителей мордовского народа. Она уточнила, что эрзя проживают в Закамье, мокша – в Тетюшском муниципальном районе, а мордва-каратаи – в Камско-Устьинском районе.

Также она отметила, что в республике работают три школы с этнокультурным компонентом, 11 воскресных школ и более 18 творческих коллективов, включая детские. Сабитова выразила благодарность участникам за сохранение мордовской культуры.

После завершения диктанта состоялся литературно-музыкальный вечер под названием «Свал гайгезэ тиринь келем». Открывая программу, ведущая представила участникам легенду о происхождении мордовского народа. В ней рассказывалось, что в мордовских лесах ранней весной бог солнца поцеловал молодую яблоньку, и на ней расцвели необыкновенно красивые цветы. Птица счастья, увидев это, коснулась яблоньки крылом, и она превратилась в девушку. По легенде, с ее шагами по земле начал рождаться мордовский народ – добрый, трудолюбивый, мудрый и гостеприимный.

Концертную программу открыло музыкально-обрядовое выступление «Встречаем лето!» в исполнении мордовского ансамбля «Эрзяночка». Стихотворения на мордовском языке прочитали Тимур Сабитов, Софья Карпова и Малика Шаймуратова.

Мордовские народные песни прозвучали в исполнении Антониды Скляровой, ансамбля «Эрзяночка», а также дуэта Нины Прохоровой и Лидии Рузановой.

Гости мероприятия также приняли участие в традиционных мордовских играх – «Лапоть», «Ключи», «Раю, Раю» и «Горшки».

В завершение активисты национально-культурной автономии мордвы получили благодарственные письма за вклад в сохранение культуры и традиций мордовского народа.