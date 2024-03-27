Легендарным артистам театра имени Камала вручили премию «Тантана»

Республиканской театральной премией «Тантана» в номинации «Честь и достоинство» наградили легендарных артистов Камаловского театра Рената Тазетдинова и Азгара Шакирова. Церемония награждения прошла в Буинском государственном драматическом театре.

Премию артистам вручил председатель Союза театральных деятелей РТ Фарит Бикчантаев.

На сцену для получения награды поднялся Азгар Шакиров. Ренат Тазетдинов не смог присутствовать на церемонии.

Рузиля Мухаметова