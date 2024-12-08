«Легендарный Петрович, которого не хватает»: три года назад умер журналист Краснов

Фото предоставлено Венерой Якуповой

Сегодня, 8 декабря, прошло три года, как ушел из жизни заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Алексей Краснов. Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова поделилась с «Татар-информом» воспоминаниями о журналисте, рассказала о том, каким он был человеком и как его сегодня не хватает.

В редакции «Казанских ведомостей» Алексей Краснов появился в 1996 году по приглашению Венеры Якуповой. Они были знакомы еще по совместной работе в газете «Молодежь Татарстана».

Фото предоставлено Венерой Якуповой

«Я знала, что он профессионал высокого уровня — и пишет талантливо, и фотографирует, и разбирается в газетном производстве — словом, мастер на все руки! И совместная работа это подтвердила», — вспоминает главред «Казанских ведомостей».

В газетных подшивках Краснов был обозначен как выпускающий редактор четвергового номера, одного из самых востребованных у читателей.

Фото предоставлено Венерой Якуповой

«Вся летопись республики — тысячелетие Казани, строительство метро, Универсиада, чемпионаты мира — к этим и другим событиям Алексей Петрович был профессионально причастен и делал это талантливо и компетентно», — отметила профессионализм специалиста Якупова.

По словам главреда, в должности ее заместителя Краснов был «надежен как танк и никогда никого не подводил».

Венера Якупова вспоминает, как однажды, разложив полосы четвергового номера перед отправкой в печать, он произнес: «Газета рождается как ребенок. Сколько надо выносить, чтобы родить...».

Фото предоставлено Венерой Якуповой

С помощью Краснова много было придумано для читателей, для газеты, для всего коллектива, ведь он был большим жизнелюбом, заряжал всех своим оптимизмом, радовал юмором и шутками, говорит она.

«В душе он был большой романтик, бесконечно преданный настоящей журналистике. При этом за свои принципы Алексей Петрович стоял насмерть. Давить на него было бесполезно. Он умел держать удар. На него всегда можно было положиться — не подведет, поддержит в тяжелый час», — подчеркнула Венера Якупова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прошло три года как его нет с нами, но в редакции его вспоминают почти каждый день. Он остался в нашей памяти как легендарный Петрович, которого очень не хватает всем нам...» — поделилась главный редактор газеты «Казанские ведомости».

Журналист скончался 8 декабря 2021 года после тяжелой болезни. Ему было 58 лет. Алексей Краснов похоронен в своем родном Билярске.