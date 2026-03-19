Легендарный «Паровоз Победы» с военной техникой прибудет в Альметьевск

28 апреля на железнодорожный вокзал станции Калейкино прибудет уникальный ретропоезд «Паровоз Победы». Масштабный историко-патриотический проект охватит 11 городов в восьми субъектах Российской Федерации и напомнит о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Во главе состава – легендарный паровоз серии «Лебедянка». Поезд сформирован из 12 платформ, на которых размещена военная техника времен войны.

Для гостей подготовлена большая программа: концерты, выставки оружия, мастер-классы народных умельцев. Все желающие смогут сфотографироваться с ретротехникой и посетить кабину паровоза.

В прошлом году «Паровоз Победы» впервые прибыл в Альметьевск, мероприятие собрало более 18 тысяч человек. Организаторы призывают жителей и гостей города не пропустить уникальное событие.

Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти.