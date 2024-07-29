Легендарный конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет

Многократный рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. О его смерти сообщили в телеграм-канале Союза конькобежцев России.

Фото: © Союз конькобежцев России

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича!» — говорится в сообщении союза.

Отметим, что Юрий Валентинович также участвовал в зимних Олимпийских играх 1956 года. За свою спортивную карьеру он был удостоен званий Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера СССР. Помимо этого, Сергеев был судьей всесоюзной категории и членом общества «Динамо» с 1943-го. Завершив карьеру в спорте, мужчина перешел на работу тренером в «Динамо».

Причем Сергеев внес свой вклад не только в историю спорта, но и будущее страны. Как напомнили в Союзе, во время Великой Отечественной войны он служил в полку Спецназначения, часть которого охраняла Кремль. За вклад в Победу СССР над фашисткими захватчиками его наградили орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета», медалью «За оборону Москвы» и другими значимыми наградами.

После 1945-го Сергеев стал увлекаться бегом на коньках, а в последствии пришел и к мировому рекорду.