Легендарный бизнес-форум «Тренды2024». Спикеры-миллиардеры, хэдлайнер Олег Торбосов

8 августа эксперты из Москвы и Дубая расскажут о тенденциях и трендах в мире бизнеса, маркетинга и личной эффективности. Организатор форума «10 менторов» — №1 в спике Forbes среди региональных бизнес-сообществ.

«Тренды 2024» — это большой форум, где спикеров можно не только послушать, но и пообщаться с ними лично — это новаторы в своих сферах, которые сотрудничают с Microsoft1, Роснефтью, МТС, Эльдорадо, Сбербанком и другими.

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Среди них Олег Торбосов, владелец агентства элитной недвижимости WhiteWill2 с офисами в Дубаях, Лондоне и Москве. В месяц компания продает на 8 миллиардов рублей, в 2022-м они заняли 13 первых мест по продаже московской недвижимости в премиум-сегменте.

Сергей Озеров построил систему продаж кредитных карт Citibank3 в аэропортах России, позднее скопированную всеми банками. Получил международную премию за лучший запуск чая Lipton Ice Tea4. Выступал с Брайном Трейси в Лос-Анжелесе, Сан-Диего и Будапеште.

Дмитрий Сендеров, владелец рекламного агентства Strong5, годовой оборот компании — более 5 миллиардов. Реализовал свыше 300 рекламных стратегий, эксперт по рекламе газеты «Коммерсантъ».

Павел Палагин разработал систему развития мозга, которая с 2009 года помогает увеличивать энергию людям из списка Forbes6 и чемпионам мира. Провел 2 000 обучающих мероприятий в Сингапуре, Марокко, США.

Темы форума позволят предпринимателям пересмотреть и дополнить стратегию с учётом глобальных тенденций и выйти на новый уровень дохода. Вы сможете первыми получить эксклюзивную информацию от аналитиков и стратегов, и познакомиться с другими активными и амбициозными предпринимателями региона. Этот форум станет одним из самых громких и ярких деловых событий летнего сезона — не пропустите.

8 августа, 10:00, Зал «Бальный», Korston, Ершова 1А

Регистрация и подробности по ссылке.

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