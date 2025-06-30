Легендарные «Песняры» и питерская «Pole» зажгут на «Иван Купала» в Зеленодольске

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Главными музыкальными звездами грядущего республиканского праздника «Иван Купала» в Зеленодольске станут легенды белорусской эстрады – ансамбль «Песняры» и яркая фолк-группа «Pole» из Санкт-Петербурга. Их выступления вечером 5 июля на обновленной главной сцене в парке «Березовая Роща» обещают стать незабываемым финальным аккордом вечера, насыщенного древними обрядами и народными гуляниями.

Организаторы не скрывают восторга от того, что им удалось пригласить столь значимые коллективы, особенно подчеркивая символичность приезда «Песняров».

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

«В этом году мы пригласили на наш праздник знаменитую белорусскую группу ВИА "Песняры". Все вы её прекрасно знаете. Приезд таких звезд – часть стратегии по увеличению масштаба и привлекательности праздника. Мы рассчитываем, что к нам приедет больше гостей, чем в прошлом году. Хотим замахнуться на 40000! Поэтому мы будем с большим удовольствием и радостью ждать всех гостей», – отметил замруководителя исполкома Зеленодольского района по соцвопросам Динар Нигматуллин.

Председатель местной общественной организации белорусов города Казани «Спадчына» Сергей Маруденко углубил культурный контекст, связав имя ансамбля с самим духом праздника и его белорусскими корнями:

«Янка Купала взял такой псевдоним, потому что он родился в купальскую ночь. Праздник "Иван Купала" очень древний. Это праздник природы и лета, конечно. Я благодарен руководству Зеленодольска, потому что это уже другой масштаб, другой размах. Уже в этом году мы выросли до "Песняров", известных всем».

Фото: © «Татар-информ» / Султан Исхаков

Для Маруденко и белорусской общины выступление «Песняров», чьё название напрямую отсылает к народным певцам и собирателям фольклора на празднике, посвященном Ивану Купале – это мощный символ живой связи культур и признания роста фестиваля.

Ансамбль «Песняры» – легендарный коллектив, чье имя стало синонимом белорусской музыкальной культуры. Гостей ждут их визитные карточки – мощные вокальные партии, богатые аранжировки, основанные на народных мотивах, и невероятная сценическая энергетика. Ожидаются как знаменитые хиты ("Касіў Ясь канюшыну", "Александрына", "Беловежская пуща"), так и другие произведения из их золотого фонда.

Вечерняя концертная программа с участием хедлайнеров начнется после 17:00 на главной сцене парка «Березовая Роща» и станет прологом к финальному огненному шоу и этно-дискотеке.

Группа «Pole» (Санкт-Петербург) – современная фолк-группа, известная своим энергичным и новаторским подходом к традиционной музыке. Их выступления – это яркий микс аутентичных инструментов, электронных элементов и зажигательных ритмов, способный увлечь как ценителей фолка, так и более молодую аудиторию. Они привнесут на праздник дух современного прочтения старинных традиций.

На пресс-конференции «Татар-информа» спикеры заключили, что приезд таких титулованных коллективов, как «Песняры», и динамичной группы «Pole» – не просто украшение программы. Это знак возросшего статуса зеленодольского «Ивана Купалы» и дань уважения глубоким народным корням праздника, который, как подчеркнул Сергей Маруденко, остается прежде всего «праздником природы». Их музыка станет идеальным саундтреком к магической купальской ночи.