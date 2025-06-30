Легендарные «Песняры» и питерская «Pole» зажгут на «Иван Купала» в Зеленодольске
Главными музыкальными звездами грядущего республиканского праздника «Иван Купала» в Зеленодольске станут легенды белорусской эстрады – ансамбль «Песняры» и яркая фолк-группа «Pole» из Санкт-Петербурга. Их выступления вечером 5 июля на обновленной главной сцене в парке «Березовая Роща» обещают стать незабываемым финальным аккордом вечера, насыщенного древними обрядами и народными гуляниями.
Организаторы не скрывают восторга от того, что им удалось пригласить столь значимые коллективы, особенно подчеркивая символичность приезда «Песняров».
«В этом году мы пригласили на наш праздник знаменитую белорусскую группу ВИА "Песняры". Все вы её прекрасно знаете. Приезд таких звезд – часть стратегии по увеличению масштаба и привлекательности праздника. Мы рассчитываем, что к нам приедет больше гостей, чем в прошлом году. Хотим замахнуться на 40000! Поэтому мы будем с большим удовольствием и радостью ждать всех гостей», – отметил замруководителя исполкома Зеленодольского района по соцвопросам Динар Нигматуллин.
Председатель местной общественной организации белорусов города Казани «Спадчына» Сергей Маруденко углубил культурный контекст, связав имя ансамбля с самим духом праздника и его белорусскими корнями:
«Янка Купала взял такой псевдоним, потому что он родился в купальскую ночь. Праздник "Иван Купала" очень древний. Это праздник природы и лета, конечно. Я благодарен руководству Зеленодольска, потому что это уже другой масштаб, другой размах. Уже в этом году мы выросли до "Песняров", известных всем».
Для Маруденко и белорусской общины выступление «Песняров», чьё название напрямую отсылает к народным певцам и собирателям фольклора на празднике, посвященном Ивану Купале – это мощный символ живой связи культур и признания роста фестиваля.
Ансамбль «Песняры» – легендарный коллектив, чье имя стало синонимом белорусской музыкальной культуры. Гостей ждут их визитные карточки – мощные вокальные партии, богатые аранжировки, основанные на народных мотивах, и невероятная сценическая энергетика. Ожидаются как знаменитые хиты ("Касіў Ясь канюшыну", "Александрына", "Беловежская пуща"), так и другие произведения из их золотого фонда.
Вечерняя концертная программа с участием хедлайнеров начнется после 17:00 на главной сцене парка «Березовая Роща» и станет прологом к финальному огненному шоу и этно-дискотеке.
Группа «Pole» (Санкт-Петербург) – современная фолк-группа, известная своим энергичным и новаторским подходом к традиционной музыке. Их выступления – это яркий микс аутентичных инструментов, электронных элементов и зажигательных ритмов, способный увлечь как ценителей фолка, так и более молодую аудиторию. Они привнесут на праздник дух современного прочтения старинных традиций.
На пресс-конференции «Татар-информа» спикеры заключили, что приезд таких титулованных коллективов, как «Песняры», и динамичной группы «Pole» – не просто украшение программы. Это знак возросшего статуса зеленодольского «Ивана Купалы» и дань уважения глубоким народным корням праздника, который, как подчеркнул Сергей Маруденко, остается прежде всего «праздником природы». Их музыка станет идеальным саундтреком к магической купальской ночи.