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Культура
11 февраля 2023  07:24

Легендарные музыканты из группы «Кино» оставили автографы на гитаре для музея Казани

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Легендарные музыканты из группы «Кино» оставили автографы на гитаре для музея Казани
Фото: Музей социалистического быта

В казанском музее социалистического быта жители и гости города теперь смогут увидеть уникальный экспонат – старинную гитару с автографами музыкантов группы «Кино». Свои подписи на инструменте оставили гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. В столицу Татарстана музыканты приехали с концертом.

Гитара 1980-х годов хранилась в экспозиции «Цой. История народной любви», сообщает портал мэрии Казани со ссылкой на директора музея Рустема Валиахметова. По его словам, на этом инструменте представители казанского неформального сообщества, любители творчества Виктора Цоя, исполняли его произведения.

Помимо гитары музыканты также подписали старенькую рокерскую джинсовую куртку, которую сможет примерить каждый посетитель музея.

Увидеть эти экспонаты можно будет в зале музыкальной славы музея соцбыта по адресу: ул.Университетская, 6.

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