Легендарная советская классика: В Казани впервые проходит выставка ретромобилей «Чайка»

Сегодня у стен Казанского Кремля проходит выставка старинных автомобилей знаменитой марки «Чайка». В столицу Татарстана владельцы исторических машин съехались впервые, до этого подобные мероприятия проводили в Москве. Первый советский лимузин ЗИМ (ГАЗ-12), легендарные птицы «Чайка» ГАЗ-13 и ГАЗ-14 – эти и другие уникальные автомобили увидели жители и гости города.

Фото: © Владимир Васильев

«В России уже несколько лет существует клуб владельцев таких машин, и в этом году мы впервые проводим региональный слет. Казань является еще одной столицей нашей необъятной страны, поэтому мы решили провести мероприятие здесь», – рассказал руководитель клуба владельцев автомобилей «Чайка» Роман Пинаев.

В этом году на мероприятии представлено более десяти «Чаек» – от настоящих раритетов до серийных машин всех поколений. Несмотря на солидный возраст – некоторым моделям более 70 лет – выглядят автомобили достаточно современно: черные кузова натерты полиролью, а чистые стекла сверкают на солнце.

Фото: © Владимир Васильев

«Одна из задач нашего клуба заключается в желании познакомить максимально широкий круг людей, интересующихся автомобильной и промышленной историей, с достижениями отечественного автопрома. Наша цель – показать жителям и гостям столицы республики наши лучшие отечественные серийные автомобили», – подчеркнул Пинаев.

По словам организатора, в этом году на выставку съехались представители со всех уголков страны: участники прибыли из Ярославля, Самары, Кирово-Чепецка и из Новочебоксарска. Больше всего участников из Татарстана – есть машины из Казани, Высокой Горы, Набережных Челнов и Альметьевска.

«Казань уже стала своеобразной столицей ретротехники в Поволжье: от Москвы и до Урала все тянутся к нам. Ежегодно мы организуем один из самых лучших автомобильных ретрофестивалей. В этом году он пройдет в 15-й раз и состоится 12 – 14 августа на Свияжских холмах», – отметил председатель «Авторетроклуба-21» Айдар Ибатуллин.

Фото: © Владимир Васильев

До сих пор легендарная «Чайка» остается гордостью не только советского, но и современного отечественного автопрома. В России сохранилось около 200 ретроавто представительского класса, восемь из них находятся в Казани и около 50 в Москве.

«В машинах советского автопрома есть душа, когда ты становишься владельцем старинного автомобиля, постоянно думаешь о нем, ищешь редкие родные детали, и когда находишь – техника словно «оживает» в твоих руках», – рассказал владелец «Чайки», член «Авторетроклуба- 21» Фаниль Фахретдинов.

Казанцы могут не только увидеть воочию редкие единицы исторической техники, но и пообщаться с владельцами ретромашин, познакомиться с уникальной историей лучших российских автомобилей.

Фото: © Владимир Васильев

«Автомобиль достался в плачевном состоянии – не с родным двигателем, были сложности по кузову. К сожалению, такая ситуация прослеживается у всех автомобилей тех лет – ведь хранились машины не в самых лучших условиях. Около десяти лет ушло на восстановление, но я уверен, что это не зря – сегодня я с удовольствием и гордостью приезжаю на фестивали и другие мероприятия», – рассказал владелец «ЗИМа» Рафаэль Давыдов.

Напомним, инициатором и организатором мероприятия выступил «Авторетроклуб-21» совместно с общероссийским клубом владельцев автомобилей «Чайка».