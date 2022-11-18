«Легендарная личность эпохи»: в Казани презентовали книгу о певице Альфие Авзаловой

Литературно-музыкальная презентация книги о легендарной татарской певице Альфии Авзаловой прошла сегодня в стенах Национальной библиотеки Татарстана. Изначально произведение было издано на татарском и английском языках, теперь книга вышла и на русском.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я уверена в том, что каждая личность остается в наших сердцах, пока мы помним. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы помните Альфию Авзалову. Её сердце всегда горело огнём любви к своему народу, родному языку, культуре и земле. Где бы она ни находилась, она была лучом света, который лишний раз отправлял нас на ее историческую родину – к ее корням», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Министр подчеркнула, несмотря на то, какой непростой путь прошла Альфия Авзалова, она оставалась обаятельной, яркой и жизнерадостной. При этом певица демонстрировала окружающим удивительную силу духа, непоколебимость и волю. А современники описывали ее как человека правдивого и справедливого.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди могут узнать многое о нашей родине, культуре, обычаях и традициях из воспоминаний, которые собраны в этой замечательной книге. Корни души нашего народа – в людях. Это не просто этнос, это действительно большая корневая система и, чтобы были листья у этого древа, очень важно, чтобы каждый новый побег помнил, что питается кровью своих корней. Альфия Авзалова была «настоящим человеком» и об этом, конечно же, нужно помнить», – резюмировала Ирада Аюпова.

Издание состоит из трех частей: в первой – личные воспоминания Альфии Авзаловой о детских годах, юности, творчестве и близких людях. Второй раздел составляют воспоминания коллег, современников, семьи и молодого поколения почитателей таланта певицы. В третьей части – приложение из нотного материала, а также диск с популярными песнями исполнительницы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Изначально книга была издана на английском языке. Мы много ездили по миру, и многие люди задавали нам множество вопросов, было видно, что они хотят узнать о татарских личностях хотя бы на английском языке. Татары в других странах стараются обучать своих детей родному языку, но сложно добиться такого уровня, чтобы они могли читать еще и читать на татарском языке», – поделилась дочь певицы, президент Фонда Альфии Авзаловой Зульфия Нигметзянова.

Вновь прикоснуться к истории знаменитой татарской исполнительницы пришли сегодня и преданные поклонники. С особым трепетом перелистывая страницы книги, они предавались ностальгическим воспоминаниям о жизни и творчестве Альфии Авзаловой. Помимо них, на презентацию пришли близкие певицы, в их числе созданный по инициативе самой Авзаловой аккомпанирующий инструментальный ансамбль «Казан утлары».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я думала такие люди, как она, никогда не уходят из жизни. Мы были очень близки. На сцене она была легендой – настоящей звездой, однако, когда заканчивался внеочередной концерт, она становилась достаточно скромным, простым человеком. В то же время она всегда была искрометной, живой, энергичной. Она всегда обыгрывала весь коллектив в карты. Она передавала через песни и слово все свои чувства, всю искренность своей души. Альфия любила своего зрителя, любила Татарстан и его народ, и они отвечали ей тем же», – поделилась воспоминаниями бэк-вокалистка ансамбля Сания Хамидуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение литературного вечера прозвучали знаменитые композиции из творчества Авзаловой. Отметим, что в ее репертуаре насчитывается свыше 500 песен. Ее популярность была настолько феноменальной, что за двухмесячный тур она могла провести более 100 концертов. Ее гастроли с успехом проходили во всех городах Советского Союза, затем концерты гремели в России и зарубежных странах.