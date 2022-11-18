«Легендарная личность эпохи»: в Казани презентовали книгу о певице Альфие Авзаловой
Литературно-музыкальная презентация книги о легендарной татарской певице Альфии Авзаловой прошла сегодня в стенах Национальной библиотеки Татарстана. Изначально произведение было издано на татарском и английском языках, теперь книга вышла и на русском.
«Я уверена в том, что каждая личность остается в наших сердцах, пока мы помним. Я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы помните Альфию Авзалову. Её сердце всегда горело огнём любви к своему народу, родному языку, культуре и земле. Где бы она ни находилась, она была лучом света, который лишний раз отправлял нас на ее историческую родину – к ее корням», – отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Министр подчеркнула, несмотря на то, какой непростой путь прошла Альфия Авзалова, она оставалась обаятельной, яркой и жизнерадостной. При этом певица демонстрировала окружающим удивительную силу духа, непоколебимость и волю. А современники описывали ее как человека правдивого и справедливого.
«Люди могут узнать многое о нашей родине, культуре, обычаях и традициях из воспоминаний, которые собраны в этой замечательной книге. Корни души нашего народа – в людях. Это не просто этнос, это действительно большая корневая система и, чтобы были листья у этого древа, очень важно, чтобы каждый новый побег помнил, что питается кровью своих корней. Альфия Авзалова была «настоящим человеком» и об этом, конечно же, нужно помнить», – резюмировала Ирада Аюпова.
Издание состоит из трех частей: в первой – личные воспоминания Альфии Авзаловой о детских годах, юности, творчестве и близких людях. Второй раздел составляют воспоминания коллег, современников, семьи и молодого поколения почитателей таланта певицы. В третьей части – приложение из нотного материала, а также диск с популярными песнями исполнительницы.
«Изначально книга была издана на английском языке. Мы много ездили по миру, и многие люди задавали нам множество вопросов, было видно, что они хотят узнать о татарских личностях хотя бы на английском языке. Татары в других странах стараются обучать своих детей родному языку, но сложно добиться такого уровня, чтобы они могли читать еще и читать на татарском языке», – поделилась дочь певицы, президент Фонда Альфии Авзаловой Зульфия Нигметзянова.
Вновь прикоснуться к истории знаменитой татарской исполнительницы пришли сегодня и преданные поклонники. С особым трепетом перелистывая страницы книги, они предавались ностальгическим воспоминаниям о жизни и творчестве Альфии Авзаловой. Помимо них, на презентацию пришли близкие певицы, в их числе созданный по инициативе самой Авзаловой аккомпанирующий инструментальный ансамбль «Казан утлары».
«Я думала такие люди, как она, никогда не уходят из жизни. Мы были очень близки. На сцене она была легендой – настоящей звездой, однако, когда заканчивался внеочередной концерт, она становилась достаточно скромным, простым человеком. В то же время она всегда была искрометной, живой, энергичной. Она всегда обыгрывала весь коллектив в карты. Она передавала через песни и слово все свои чувства, всю искренность своей души. Альфия любила своего зрителя, любила Татарстан и его народ, и они отвечали ей тем же», – поделилась воспоминаниями бэк-вокалистка ансамбля Сания Хамидуллина.
В течение литературного вечера прозвучали знаменитые композиции из творчества Авзаловой. Отметим, что в ее репертуаре насчитывается свыше 500 песен. Ее популярность была настолько феноменальной, что за двухмесячный тур она могла провести более 100 концертов. Ее гастроли с успехом проходили во всех городах Советского Союза, затем концерты гремели в России и зарубежных странах.