Легендарная биатлонистка учащимся РТ: «Нужно двигаться вперед, все ограничения в голове»

В лаишевском селе Усады в лицее «Здоровое поколение» ученики пообщались с Ириной Поляковой, российской биатлонисткой и лыжницей, четырехкратной чемпионкой и серебряным призером зимних Паралимпийских игр, многократной чемпионкой мира. Встреча прошла в рамках Дня Конституции Российской Федерации.

Ирина Полякова рассказала о себе. Она родилась 9 марта 1961 года в Казани, преодолела множество трудностей в жизни: в возрасте двух лет она потеряла обе ноги и воспитывалась в интернате в Зеленодольске. Однако это не остановило ее на пути к великим спортивным достижениям. Она четыре раза участвовала в Паралимпийских играх, завоевала серебро в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и золото в 2006 году в Турине. В 2004 году в Германии стала чемпионкой мира.

Ирина Полякова отметила, что трудности — это часть жизни, и наш организм иногда требует отдыха, чтобы затем двигаться вперед с новыми силами. «Танцуйте, пойте, занимайтесь спортом — жизнь прекрасна! Все ограничения у нас в голове», — поделилась спортсменка с учениками.

Директор лицея Владимир Трошин отметил важность таких встреч для подрастающего поколения.

«В возрасте 12-13 лет у детей закладывается мировоззрение. Им нужна опора, поддержка, и они начинают понимать, как и куда двигаться дальше. Встреча именно с такой легендарной чемпионкой, как Ирина Полякова, надеюсь, вдохновит наших учеников, придаст им сил и поможет найти ориентиры в жизни», — подчеркнул он.

После встречи ребята фотографировались с Ириной Поляковой и брали у нее автографы, сохраняя в душе воспоминания и заряд мотивации.

Сегодня Ирина Полякова тренирует призера Паралимпийских игр и чемпионку мира Марту Зайнуллину, продолжая вносить вклад в развитие российского спорта. Была замужем, вырастила сына. Сейчас у Поляковой подрастают внук и внучка.